Таллин, 22 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В рамках международного проекта EIT Urban Mobility столица Эстонии проведет картографирование движения городских велосипедистов. Об этом сообщила таллинская пресс-служба.

Pignonsurrue.org Знак на велодорожке

К велосипеду каждого участвующего в процессе велосификации Таллина будет прикреплено порядка 500 считывающих устройств, которые будут отслеживать движение велосипеда. Участвующим в проекте будет выплачена так называемая «зеленая премия» в размере 30 евро в месяц.

Цель исследования заключается в том, чтобы способствовать использованию велосипедов для поездок на работу или в школу. В результате реализации проекта, по задумке его авторов, может сократиться число пользователей личных автомобилей и возрасти количество велосипедистов.

Ведущим партнером проекта является Centre for Research and Technology Hellas (Греция). Помимо Таллина, в проекте участвуют города Швеции, Италии, а также турецкий Стамбул и португальская Брага.

Общий бюджет проекта составляет 660 625 евро, из которых бюджет Таллина — 118 751 евро.