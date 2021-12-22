Киев, 22 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Жалобы на российскую компанию «Газпром» на то, что она якобы злоупотребляет доминирующим положением на рынке газ в Европе, подала в Еврокомиссию (ЕК) компания «Нафтогаз Украины». Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

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"НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также «Нафтогаз» подал ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) для того, чтобы немедленно были приняты меры по нормализации ситуации.

Также «Нафтогаз» попросил ЕК обязать российскую компанию выставить на торги значительные объемы природного газа для того, чтобы их могли приобрести на границах Украины с Россией или ЕС.

«Нафтогаз» просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, «Нафтогаз» просит ЕК обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российскую границу или по крайней мере на границу Украины и стран ЕС», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе торгов на бирже цена на газ в Европе снова поднялась выше отметки $2050 за тысячу кубометров.