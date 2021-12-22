Москва, 22 декабря 2021, 15:40 — REGNUM Важнейшими прорывами в 2021 году в российском туризме стали три значимых события. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, подводя итоги уходящего года, сообщили в АТОР.

Туристический автобус
Туристический автобус
(сс) Annie Spratt

Помимо давно ожидаемого открытия Египта, сразу вырвавшегося на вторую строчку рейтинга самых популярных выездных направлений, Ломидзе выделила еще ряд важнейших прорывов года.

Первый прорыв года — решение Госдумы и правительства РФ о продлении отсрочки туроператорам по возвратам за туры, купленные до 31 марта 2020 года, на 2022 год.

Второй прорыв уходящего года — это программы кешбэка за туры по России. Программой воспользовались не менее 50% туристов. Регионы получили около 70 прибыль млрд рублей

Третий важный прорыв — усилия туроператора TUI Россия, в 2021 году масштабировавшего свой «чартерный» опыт 2020 года. Число чартерных программ TUI в регионы России за год выросло в два раза.

ИА REGNUM ранее сообщало, въездной туризм по итогам 2021 года демонстрирует еще более плохие показатели, чем в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса.

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