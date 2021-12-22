Москва, , 15:40 — REGNUM Важнейшими прорывами в 2021 году в российском туризме стали три значимых события. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, подводя итоги уходящего года, сообщили в АТОР.

Туристический автобус (сс) Annie Spratt

Помимо давно ожидаемого открытия Египта, сразу вырвавшегося на вторую строчку рейтинга самых популярных выездных направлений, Ломидзе выделила еще ряд важнейших прорывов года.

Первый прорыв года — решение Госдумы и правительства РФ о продлении отсрочки туроператорам по возвратам за туры, купленные до 31 марта 2020 года, на 2022 год.

Второй прорыв уходящего года — это программы кешбэка за туры по России. Программой воспользовались не менее 50% туристов. Регионы получили около 70 прибыль млрд рублей

Третий важный прорыв — усилия туроператора TUI Россия, в 2021 году масштабировавшего свой «чартерный» опыт 2020 года. Число чартерных программ TUI в регионы России за год выросло в два раза.

ИА REGNUM ранее сообщало, въездной туризм по итогам 2021 года демонстрирует еще более плохие показатели, чем в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса.

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