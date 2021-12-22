Париж, 22 декабря, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Государственный совет во Франции отклонил апелляцию союза дискотек и мест отдыха, который выступил против закрытия дискотек, сообщает Le Figaro.

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В совете заявили, что закрытие дискотек и ночных клубов с 10 декабря по 6 января было оправдано и связано с распространением коронавируса.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация ухудшилась в течение нескольких недель под влиянием штаммов «Дельта» и «Омикрон». На дискотеках существует высокий риск заражения из-за тесного физического контакта и несоблюдения барьеров.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в период между Рождеством и Новым годом штамм коронавируса «Омикрон» будет преобладать в стране.