Саранск, 22 декабря, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Ugmk.com Палата

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 991 человека.

За сутки скончались две женщины в возрасте 49 и 73 лет, а также 62-летний мужчина. Течение заболевания у всех умерших осложнялось тяжелыми хроническими патологиями.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 декабря в Мордовии выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 110 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 39 539 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5428 человек.

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