София, , 15:35 — REGNUM Представители софийской прокуратуры приступили к масштабным обыскам в центральном офисе компании «Болгарские железные дороги» (БЖД) в Софии. Об этом 22 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Обыск

Согласно официальной информации, следователи проверяют сообщения о возможной причастности некоторых высокопоставленных чиновников структуры к коррупционным схемам, а также возможном отмывании средств в одном из подразделений компании. Предполагается также, что ряд руководителей БЖД в течение нескольких лет подписывали невыгодные для железнодорожной инфраструктуры договоров, в результате чего компания потерпела убытки на десятки миллионов долларов США.

Подробности операции правоохранителей не разглашаются. По свидетельствам очевидцев, в данный момент из кабинетов в штаб-квартире организации изымаются бухгалтерские документы.

Ранее бывший министр транспорта служебного правительства Болгарии Христо Алексиев официально обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку крупных закупок и тендеров, осуществленных БЖД на протяжении последних нескольких лет.