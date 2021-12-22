22 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Евросоюз втягивает РФ в свои климатические игры, угрожая трансграничным налогом и закрытием рынков сбыта. В процесс втягивания вовлечены и отечественные специалисты.

Ангелина Потеряйко, , 19:11 — REGNUM Климатически ориентированные державы, среди которых особенно выделяются ЕС и США, предъявляют России претензии в том, что наша страна неактивно следует принципам борьбы с изменениями климата: заявлений высшего руководства РФ кажется им недостаточно.

CO2 Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Судя по реакции в западных СМИ, в самом ближайшем будущем РФ испытает активное внешнее воздействие.

Одним из них, скорее всего, станет Европейский зеленый курс и его механизм трансграничного углеродного регулирования. Каков итог такого воздействия — долгосрочное партнёрство с ЕС или конфронтация?

Эти сценарии уже изучаются в рамках германо-российского проекта «Устойчивая Россия — пути к диверсифицированной и климатически ориентированной экономике» (проект финансируется министерством иностранных дел ФРГ). Согласно основным положениям доклада, сделанного в рамках проекта, ЕС приготовил российской экономике план экологической модернизации с сильным акцентом на развитии возобновляемых источников энергии.

С российской стороны в проекте участвует Высшая школа экономки в лице профессора Евгения Гонтмахера, мечтающего о модернизации России, и «Бюро экологической информации» в лице его директора и климатического журналиста Ангелины Давыдовой, активно пропагандирующей зеленую повестку и «новый образ жизни».

Евгений Шлёмович Гонтмахер Jewgenij Gontmacher

Впрочем, и федеральные СМИ России уже с 2017 года транслируют идеи о необходимости «зеленой модернизации» отечественной промышленности — таким образом готовится консенсус между государством, региональными и местными властями, бизнесом, населением по вопросам климата.

Каковы же результаты этих усилий?

Высшее руководство страны не спешит погружаться в борьбу с изменением климата по западным рецептам. Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре 2021 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия следит за дискуссиями в Евросоюзе о так называемом экологическом налоге, но не может согласиться с правилами, которые противоречат нормам ВТО. Он также обратил внимание на то, что борьба с изменениями климата часто используется для стремления переформатировать энергетический рынок и во внутриполитической повестке многих стран.

Но нельзя сказать, что РФ полностью игнорирует климатические настроения, царящие в мире. В нашей стране существуют утверждённые правительством цели и основные направления устойчивого (в том числе зеленого) развития государства. Но сами цели сформулированы скорее в интересах государства (сохранение, охрана или улучшение состояния окружающей среды, снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ и предотвращение их влияния на окружающую среду, сокращение выбросов парниковых газов, энергосбережение и повышение эффективности использования ресурсов), нежели отражают климатическую истерику ЕС и США.

Российский бизнес относится с осторожностью к климатической повестке, так как способен оценить собственные риски, связанные с резким переходом на безуглеродное производство, в долгосрочной перспективе. Тем не менее задача на сокращение выбросов углекислого газа до 70% к 2030 году относительно уровня 1990 года перед промышленными предприятиями поставлена. Но решаться она будет поступательно, через переход на новые технологии, такие как отказ от высокоуглеродного жидкого топлива, улавливание CO 2 , автоматизированные системы экоконтроля, рекультивация шлаконакопительных земель, увеличение зелёных насаждений и прочее.

Выбросы углерода SD-Pictures

Общество озабочено совершенно определенными экологическими проблемами — мусорные свалки, выбросы с крупных предприятий, техногенные катастрофы, приводящие к загрязнению почв и водоёмов. Климатические проблемы в западной трактовке не являются для него настолько острыми, научно обоснованными и актуальными, особенно для страны с огромным поглотительным потенциалом и ослабленным промышленным производством (по сравнению с 1990 годом), чтобы требовать от политиков скорейшей декарбонизации всех аспектов жизни населения.

Но Запад выражает недовольство тем, что якобы процесс не идет дальше деклараций. Поэтому проект «Устойчивая Россия» угрожает нашей стране резким снижением уровня жизни россиян и лишением России статуса одной из крупнейших по своему влиянию стран мира.

Вот что пропагандирует проект на своих ресурсах, ссылаясь на авторитетное издание The Bell:

«В большинстве сценариев Россия проигрывает меньше, если сама введет плату за углерод и тем частично избежит пограничного углеродного налога. В худшем варианте — Россия не вводит плату за углерод и попадает под пограничный налог — ее уровень благосостояния падает на 9,2% к 2050 году к базовому сценарию, ВВП — на 4,6%».

Всемирный банк Shiny Things

Это была риторика плохого полицейского. Хороший полицейский заманивает Россию в Европейский зеленый курс, суля некие новые возможности: среднесрочное увеличение экспорта природного газа, рост поставок алюминия для производства ветрогенераторов, транспортировка водорода по имеющимся трубопроводам, продажа электроэнергии. Но до сих пор Еврокомиссия не предоставила никаких конкретных расчетов по переходу на экономику нулевых выбросов — в какую сумму обойдется этот скачок в «зеленую нормальность» самому ЕС? Механизм решения климатических проблем заключается в трех политиках — сбор и распределение денежных средств на декарбонизацию национальных экономик, наращивание очередного денежного навеса в виде зеленого финансового рынка и протекционизм в виде трансграничного углеродного регулирования. Таким образом, весь «зеленый курс» носит черты либерально-средневековой экономики, при которой финансовые ограничения и меры протекционизма должны стать очередной невидимой рукой зеленого рынка, волшебным образом приводящей мир к устойчивому развитию.

История уже познала результаты ритуальных плясок вокруг рыночных механизмов. Ими стала постиндустриальная эпоха с её перманентными кризисами и непопулярными решениями по цифровому контролю за поведением людей и ограничению их возможностей, прав и свобод.

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