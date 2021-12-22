Ставрополь, 22 декабря, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Ставропольском крае задержали пьяного водителя автобуса, который перевозил рабочих одного из предприятий в Нефтекумский округ. Подозрение у госавтоинспекторов вызвало неадекватное поведение водителя на дороге. При проведении освидетельствования оказалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщили 22 декабря в пресс-службе регионального управления МВД.

Тестирование водителя

Инцидент произошел на автодороге «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды». У водителя было выявлено наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе в объеме более 1,2 мг на литр, что считается сильной степенью опьянения. Как выяснилось, перед рейсом водитель употребил спиртное, причем пил он вместе с рабочими, которых потом перевозил в автобусе.

По факту нарушения ПДД было составлено два материала по делу об АП — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за выезд на встречную полосу движения. Нарушителю придется заплатить штраф в размере 35 тыс. рублей, кроме того, его ждет лишение прав на срок до трех лет.