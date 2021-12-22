Саранск, , 15:34 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 22 декабря выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 111 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 39 646 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 160 человек, всего с начала пандемии выздоровели 33 283 жителя Мордовии. 991 человек скончался от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четверо жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5372 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 22 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 840 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3547 жителей республики.