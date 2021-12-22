Санкт-Петербург, 22 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали инициативу об участии региона в налоговом эксперименте, который позволит упростить систему налогообложения для малого бизнеса и компенсировать бухгалтерские издержки. Голосование за соответствующий документ прошло 22 декабря в ходе пленарного заседания ЗакСа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Проект обращения к председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой включить Санкт-Петербург в число регионов-участников эксперимента был составлен накануне и одобрен Бюджетно-финансовым комитетом (БФК) Заксобрания.

«Когда мы посмотрели внимательно в бюджетном комитете, что несёт за собой вот эта упрощенная система налогообложения, вынесли на бюджетный комитет, рассмотрели, поддержали все единогласно. И сразу же комиссия по промышленности <…> тоже поддержала эту инициативу», — отметил депутат от фракции «Единая Россия» глава БФК Михаил Барышников.

В настоящее время предполагается, что в налоговом эксперименте примут участие четыре региона: Москва и Московская область, Татария, Калужская область.

Барышников не понимает, почему Петербург сразу не включили в число участников эксперимента, но уверен, что Государственная дума поддержит желание Северной столицы принять в нём участие.

По итогам голосования депутатов обращение в адрес руководства Госдумы и правительства РФ было принято в целом, за него проголосовали 49 парламентариев.