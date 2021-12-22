Душанбе, 22 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Хукумат (администрация) города Душанбе не планирует проведение новогодней шоу-программы на главной площади столицы Таджикистана, включая праздничный салют. Об этом сообщил «Азия-Плюс» пресс-секретарь столичной мэрии Джамшед Олимов.

Wooddee Душанбе

«В целях предотвращения передачи инфекционных заболеваний, сохранения здоровья жителей и гостей столицы, а также выполнения решения Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса в Душанбе на главной площади не намечено проведения каких-либо культурно-развлекательных программ», — сказал Олимов.

Вместе с этим, по его словам, не запрещено проведение новогодних праздников в дошкольных учреждениях и детсадах.

«Для душанбинцев и гостей столицы в преддверии Нового года уже организовали праздничные сельскохозяйственные ярмарки сразу на нескольких крупных рынках города, включая «Мехргон», «Саховат», «Ховарон» и возле парка «Куруши Кабир». На ярмарках, которые продлятся до 31 декабря, можно купить товары по ценам ниже рыночных», — сказал пресс-секретарь.

Отмечается, что столица Узбекистана готова к Новому году, к празднику преобразили центральные улицы, поставили ажурные арки и гирлянды-фонарики, различные новогодние конструкции. Новогодние ёлки установлены практически в каждом уголке Душанбе.