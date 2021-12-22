Минск, , 15:30 — REGNUM Белоруссии удалось справиться с тяжёлыми периодами пандемии, как ни одной другой стране. Об этом 22 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с активом Гомельской области, его слова приводит пресс-служба главы республики.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Президент также заявил, что Беларуси удалось справиться с тяжелыми периодами пандемии, как ни одному другому государству», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что, кроме того, Лукашенко отметил, что в странах Запада, по его мнению, система здравоохранения не справляется с наплывом заболевших COVID-19 и потому там высокая смертность от нового заболевания.

«Частная собственность в здравоохранении к этому привела: есть деньги — лечим, нет денег — до свидания. Разве у нас такое было даже в самые сложные времена?», — подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участие в деятельности незарегистрированных госорганами Белоруссии партий и организаций (в том числе религиозных) снова становится уголовным преступлением.