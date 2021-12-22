Казань, , 15:30 — REGNUM В столице Татарии задержали 74-летнюю местную жительницу, подозреваемую в серии мошенничеств. От ее противозаконных действий пострадали несколько жителей, сообщает управление МВД России по городу Казани.

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С октября 2020 года по декабрь 2021 года пожилая женщина предлагала помощь в совершении различных сделок с недвижимостью. На ее уловки попали несколько жителей города, которым она пообещала за денежное вознаграждение оказать содействие. Сумма причиненного материального ущерба составила более 2 млн рублей. Установили, что к совершению преступления причастна 74-летняя жительница Казани. 18 декабря она была задержана по месту жительства.

ИА REGNUM ранее сообщало, «несанкционированное оформление кредита» стоило двоим жителям Татарии более 6,6 млн рублей. Оба пострадавших попались на уловки мошенников и лишились не только сбережений, но и заемных средств.

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