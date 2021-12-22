Москва, , 15:30 — REGNUM На сегодняшний день говорить о конкретных параметрах встречи постоянных членов Совета безопасности ООН (Россия, Франция, США, Великобритания, Китай) пока рано, в настоящее время они только обсуждаются. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу RT напомнил, что президент РФ Владимир Путин предложил собрать саммит «пятёрки» СБ ООН для того, чтобы преодолеть «тенденции к возвращению к какому-то диктату, гегемонии» США и их союзников. Однако российский лидер сделал это не потому, что «они (эти страны — прим. ИА REGNUM) главнее других, а просто на них особая ответственность лежит в соответствии с Уставом ООН».

«Будем продвигать эту идею. Она в работе находится. Мы обсуждаем сейчас конкретные параметры, подготовительный этап», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что площадка саммита постоянных членов Совбеза ООН будет активно использоваться для защиты международного права и организаций, в которых участвует Россия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года инициативу проведения встречи лидеров «пятёрки» СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) выдвинул президент РФ Владимир Путин. В сентябре 2021 года французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что саммит стран — постоянных членов Совбеза ООН по контролю над вооружениями предлагает созвать Франция. Китай это предложение поддержал.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что работа по подготовке к саммиту «пятерки» СБ ООН, который может состояться «для начала в онлайн-формате», возобновляется.