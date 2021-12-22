Таллин, 22 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Общий индекс цен на жилье в Эстонии повысился в третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года на 17,3%, свидетельствуют данные Департамента статистики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

В целом по Эстонии цены на дома за год выросли на 19,5%, а на квартиры — на 16,6%.

«Изменение индекса цен на жилье было самым большим за последние семь лет. Последний раз изменение индекса выше этого показателя наблюдалось в первом квартале 2014 года, когда оно составило 17,5%», — прокомментировала полученные данные аналитик департамента Эгне Сяйнаст.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в третьем квартале повысился по сравнению со вторым кварталом на 2,9% и по сравнению с третьим кварталом 2020 года — на 11,9%.

Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственностью в 17-ти крупнейших городах Эстонии, в ноябре 2021 года зафиксировал рекордный средний ценовой уровень по стране — 1 859 евро за квадратный метр. В Таллине этот показатель уже больше года превышает 2 000 евро за квадратный метр.

Таким образом, индекс Pindi за последнее десятилетие взлетел почти на 200%.