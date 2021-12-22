Белград, 22 декабря 2021, 15:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александара Вучича с Новым годом и Рождеством. Соответствующее письмо передал 22 декабря посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, сообщила пресс-служба сербского лидера.
В письме Путин также подчеркнул, что недавние переговоры в Сочи в полной мере подтвердили твердость стратегического партнерства России и Сербии и «позволили наметить новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич заявил, что благодаря договоренности по экспорту российского газа в Сербию, которой достигли президенты России и Сербии, Белград экономит около восьми миллионов евро в сутки.
Читайте также: Вучич: Благодаря договоренности с Путиным Сербия экономит 8 млн евро в день