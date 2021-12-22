Белград, , 15:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александара Вучича с Новым годом и Рождеством. Соответствующее письмо передал 22 декабря посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, сообщила пресс-служба сербского лидера.

Владимир Путин и Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вучич принял сегодня посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко, который вручил ему письмо президента Владимира Путина с поздравлениями в связи с наступающими новогодними и рождественскими праздниками», — сообщили в пресс-службе.

В письме Путин также подчеркнул, что недавние переговоры в Сочи в полной мере подтвердили твердость стратегического партнерства России и Сербии и «позволили наметить новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич заявил, что благодаря договоренности по экспорту российского газа в Сербию, которой достигли президенты России и Сербии, Белград экономит около восьми миллионов евро в сутки.

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