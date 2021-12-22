Кострома, , 15:29 — REGNUM В 57 школах Костромской области из-за морозов ввели свободный режим посещения. Об этом сообщает департамент образования и науки региона.

Пустой школьный класс

По данным на 22 января, возможностью не посещать занятия воспользовались дети из 9 муниципалитетов, в том числе Макарьевского и Кадыйского районов.

Отметим, что в общей сложности в Костромской области имеется 266 школ. В них учатся 74 тысячи ребят. Ученики 1−4-х классов могут не приходить в школу при температуре воздуха от — 25 градусов, а с пятого по одиннадцатый — от — 27 градусов.

Однако, если часть родителей все же решат отправить детей на уроки, с ними проведут занятия. Ожидается, что морозы в Костромской области с отклонением от нормы на 7−12 градусов пойдут на спад с 23 декабря

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