Тбилиси, 22 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Совет по иммунизации Грузии выступает с предложением с января 2022 года считать полностью привитыми от COVID-19 только тех, кто получил третью «бустерную» дозу вакцины. Об этом 22 декабря заявил на брифинге член совета, глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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Поводом для такого предложения, как сказал врач, стало распространение штамма коронавируса «Омикрон». Глава NCDC считает, что третья доза должна защитить от новой мутации.

«Бустеризация считается одним из основных защитных механизмов, предотвращающих распространение «Омикрона», — сказал врач. — Если мы максимально увеличим количество прививок, нам не нужно будет принимать жесткие ограничительные меры».

Стоит отметить, что в Грузии выявили 24 случая заражения штаммом «Омикрон». Все выявленные носители этой мутации коронавируса были привиты от COVID-19.