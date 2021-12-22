Лос-Анджелес, США, 22 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Мультфильм «БоксБалет» Антона Дьякова внесли в шорт-лист номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Список опубликован на сайте Американской киноакадемии 21 декабря.

Оскар

Картина «БоксБалет» рассказывает о любви боксёра к балерине. Окончательный список номинантов на премию «Оскар» станет известен 8 февраля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что церемония вручения премии «Оскар» пройдёт в Лос-Анджелесе (США). Мероприятие состоится 27 марта 2022 года.