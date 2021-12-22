Москва, 22 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Задуманная в финансово-благополучное первое десятилетие XXI века пенсионная реформа оказалась нежизнеспособной, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Многие из НПФ, ограниченные довольно жесткими правилами управления пенсионными накоплениями, выбирали максимально рискованные из доступных им стратегий, чтобы в результате продемонстрировать привлекательную доходность и привлечь клиентов.

Это привело к значительным потерям в 2008—2009 гг., также слабыми оказались результаты в 2014—2018 гг., когда рынок болтался в широком «боковике», а рубль перенес серьезную просадку, что негативно отразилось на реальной доходности накоплений.

В то же время, в ситуации санкционного давления и мирового экономического кризиса в правительстве РФ также решили перестраховаться, направив средства накопительной части в страховую, чтобы снизить расходы на выплату текущих пенсий.

По факту, текущая «заморозка» доведет общий срок, когда накопительные деньги не работают, до 10 лет. И это при том, что для снижения расходов власти пошли на повышение пенсионного возраста.

Видимо, следует признать, что эксперимент провалился — для формирования смешанной системы пенсионного обеспечения экономическое положение страны недостаточно стабильно.

Да и демографическая ситуация не дает оснований надеяться на то, что новые поколения смогут своими отчислениями содержать пенсионеров без дотаций со стороны госбюджета.

Так что формированием собственного пенсионного портфеля россиянам следует озаботиться самим, и чем раньше, тем лучше.

При доверительном управлении менеджеры меньше ограничены в выборе стратегий и инструментов, так что вполне реально формировать накопления, подстраиваясь под текущую рыночную ситуацию», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о продлении на год заморозки накопительной части пенсии в России подписал президент страны Владимир Путин.

Читайте также: В России ещё на год продлена заморозка накопительной части пенсии