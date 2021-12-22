Ташкент, 22 декабря, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Около 300 военнослужащих министерства обороны Узбекистана прошли обучение и подготовку в высших военных учебных заведениях и учебных центрах России, США, Турции, Германии, Китая, Пакистана, Индии, Белоруссии, Италии, Великобритании, Южной Кореи. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Кроме того, в результате коренного реформирования системы образования в «Школе Темурбеков» прием выпускников в высшие и высшие военные учебные заведения за последние 5 лет увеличился с 17% до 98%.

«Совместно с местными хокимиятами (администрациями) в каждом регионе разработана комплексная программа мероприятий по воспитанию населения и молодежи в военно-патриотическом духе, укреплению гражданской позиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 3250 организованных и неорганизованных юношей и школьников 11 классов прошли обучение в воинских частях Узбекистана и на полигонах, участвовали в мероприятиях демонстрации военной техники и ознакомились с бытом военнослужащих, а также для них был организован «Патриотический караван».