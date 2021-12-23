Андрей Сафонов, 23 декабря 2021, 08:58 — REGNUM Тихо и незаметно минула тридцать пятая годовщина советско-американского саммита, состоявшегося 11−12 октября 1986 года в исландской столице Рейкьявике. Встреча не увенчалась подписанием каких-либо документов, но считается важной вехой в советско-американском переговорном процессе по стратегическим наступательным вооружениям и первым шагом к завершению эпохи Холодной войны. Как выяснилось позднее, подписанием юридически обязывающих документов не завершились и некоторые иные переговоры американской стороны с советским руководителем М. С. Горбачёвым. В частности, по такому жизненно важному для СССР вопросу, как «нерасширение НАТО на восток», глава СССР удовлетворился лишь устными гарантиями. Но, как гласит народная мудрость, «обещать — не значит жениться». И в ЗАГС тогда нас так и не позвали, чему есть также народное, но уже непечатное определение.

Питер Рубенс. Аллегория войны и мира (фрагмент)
Питер Рубенс. Аллегория войны и мира (фрагмент)

В результате войска НАТО без каких-либо потерь, даже и морально-репутационных, вышли на позиции, занимаемые Вермахтом в июле 1941 года в Прибалтике, и вплотную подобрались к таковым на восточных границах бывшей Украинской ССР по состоянию на октябрь того же года. Таким образом, сводя практически на нет, по мнению США и их бесчисленных лимитрофов (имеющих, как им кажется, равные права с «боссом» в рамках блока НАТО), переговорные позиции России.

Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Рейкьявик,1986
Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Рейкьявик,1986

Для дальнейшего разбора ситуации уместно отметить схожесть инструментария, применяемого «нашими партнёрами» — что перед «Рейкьявиком-86», что в настоящее время. Здесь и обвинения в агрессии: ввод советских войск в Афганистан в 1979 году, и события на части бывшей Украинской ССР, длящиеся с 2014 года. Но наибольшие ассоциации, конечно же, вызывают трагедии с пассажирскими «Боингами». Южнокорейским, сбитым 1 сентября 1983 года после длительного пребывания в воздушном пространстве СССР и молчаливого игнорирования многократных требований убраться обратно. И малайзийским, расстрелянным 17 июля 2014 года из так и не установленного нидерландским судом зенитно-ракетного комплекса на востоке Донецкой области Украины, над территорией проведения ВСУ Украины «антитеррористической операции». Примечательно, что в гибели малайзийского лайнера, вопреки фактам и даже мнению малайзийской стороны, обвинены как пророссийские «сепаратисты», так и сама Россия. Вердикт, конечно же, будет суров в степени, обратно пропорциональной фактам и несвоевременной справедливости. Но дело совсем не в нём, так как удобство и эффективность не в первый раз применяемого для достижения конкретной цели инструмента зависит совсем от иных его качеств. А главное — от намерений (оставшихся прежними) и мастерства (давно уже утраченного) владельца данного инструмента. Потому ситуация — в большинстве её аспектов — всё больше и больше напоминает фарс. С не менее тяжкими, впрочем, по сравнению с прошлым последствиями, во времена оные так и не наступившими. Предпосылок к чему было более чем достаточно.

Обломки самолета MH17
Обломки самолета MH17
Osce.org

Как известно, разработка операции западного блока сил антигитлеровской коалиции под говорящим названием «Немыслимое» была завершена ещё до взятия Берлина и подразумевала разгром советских войск с привлечением так и не расформированных и не до конца разоруженных сил Вермахта. И с применением ядерного оружия, достаточного количества которого на тот момент у наших союзников не оказалось. А ведь до знаменитой Фултонской речи отошедшего от дел, но остававшегося на Западе «символом Победы» Уинстона Черчилля, обозначившего цели и критерии будущей Холодной войны, оставалось ещё два года. «Заморозить» которую позволили лишь невероятные усилия нашего народа по восстановлению страны и выводу её оборонных возможностей на почти сопоставимый с «западным блоком» уровень.

Фултонская речь. Уинстон Черчилль
Фултонская речь. Уинстон Черчилль

Что дало нашим оппонентам новый повод для измышлений. Речь пойдёт о военной доктрине СССР, о которой большинство знает со слов противника. А именно: о намерении Советской армии внезапным ударом выйти к Ла-Маншу, почему-то без намерений форсировать его. Жизнь же, как и содержание самого документа (известно автору в силу профессиональной деятельности, но комментироваться не будет — как относящееся к гостайне), показывала обратное. А именно: наши намерения ограничивались лишь обороной. О чём красноречиво говорили и состав войск, и состояние инфраструктуры Прибалтийского (к примеру) военного округа. В качестве самого наглядного примера можно взять Литовскую ССР, на территории которой ударных вооружений было явно недостаточно для наступательной операции выше оперативного уровня. Танковые подразделения были немногочисленны и сосредоточены в столице республики. На местах форсирования изобилующих в тех местах водных преград количество автомобильных мостов, способных выдержать вес танка, практически не было. Причиной чему было знание намерений противника и недавняя военная история региона, который в Отечественных войнах (что 1812-го, что 1941 годов) дольше нескольких суток удержать так и не удалось. Непоказательным исключением была лишь Первая мировая война, к которой Каунасская крепость (по факту — укрепрайон) была почти (именно почти!) готова. Но пала из-за предательства её преклонных лет командира, бежавшего с приближением противника в тыл вместе с семьёй (осужден к тюремному заключению). Форты, не приспособленные к круговой обороне, дрались в окружении без связи и поддержки извне около месяца…

Российские войска проходят через польский город во время Великого отступления. 1915 год
Российские войска проходят через польский город во время Великого отступления. 1915 год

Военная расстановка сил времен перестройки, конечно же, была совсем иной: на территории ГДР и ПНР были сосредоточены серьёзные силы стран Варшавского договора. Тем не менее, несмотря на приписываемые им западной пропагандой агрессивно-наступательные намерения, ни в какую Францию с Бельгией и проч. они не собирались. Тому есть косвенное подтверждение: в планах подразделений КГБ Литовской ССР на военный период речь шла только лишь о действиях в условиях оккупации, включающих организацию партизанских отрядов, подпольной работы, проведение разведывательной и диверсионной деятельности и прочего. И только небольшая часть сотрудников переводилась на службу в особые отделы действующей армии и отходила вместе с ней (в условиях же наступления задачи территориального органа госбезопасности были бы иными). В мирное же время собственно контрразведывательная работа (помимо деятельности по защите конституционного строя) была более чем напряженной и увлекательной: закрытый для посещения иностранцами регион был слишком «популярным» местом притяжения иностранных разведчиков под дипломатическим прикрытием, как с целью легального непосредственного сбора информации, так и для связей с агентурой, которая (часто — успешно) выявлялась. К примеру: возле железнодорожного моста дороги на Калининград был задержан довольно возрастной гражданин ФРГ за фотосъёмкой нижней, не наблюдаемой из космоса части конструкции моста и измерением скорости течения реки Неман под ним (что необходимо для подрыва объекта миной, силами боевых пловцов). В ходе допроса задержанный был разоблачён автором как бывший агент «Абвера», бежавший из заключения ещё в 1947 году. Был передан в вышестоящую структуру, но грянул «путч», положивший конец работе КГБ Литовской ССР, никакого отношения к тому позору (как и к январским событиям того же, 1991 года) не имевшему. Дальнейшая судьба западного агента автору неизвестна: скорее всего, уже умер; дома, в покое и достатке.

Приведенный пример, пусть неполно и субъективно, доказывает отсутствие каких-либо агрессивных планов ныне не существующей уже страны по отношению к соседям из иных «блоков». Если, конечно, не считать вероломной агрессией встречный бой и преследование отступающего противника. Хотя бы и до того же Ла-Манша, если так ему будет удобнее капитулировать.

Иллюстрацией же нынешних «агрессивных намерений» по отношению к прибалтийским странам-лимитрофам блока НАТО являются личные наблюдения автора, посетившего Литву несколько лет назад. Так, в Каунасе поразило неприлично избыточное количество лиц в военной форме: такого не было даже в советские времена, когда в городе и окрестностях, помимо частей внутренних войск и РВСН, дислоцировались штаб 7-й дивизии ВДВ и 108-й полк ВДВ в полном составе. И это — не считая крупного предприятия по ремонту боевой бронетехники (в просторечье — «танковый завод», хотя собственно танков там не ремонтировали; к тому же, как было сказано, по местным мостам они всё равно проехать бы не смогли) и т. н. вертолётной базы — авиаремонтного предприятия, работавшего с вертолётами, ранее поставленными на экспорт. Предприятие это существует и поныне под названием «HELISOTA», потому удивляться наличию в странах НАТО и на Украине ИСПРАВНЫХ боевых и транспортных вертолётов «Миля» не приходится; удивляться можно лишь наличию на том предприятии российских запчастей, но это другая, пусть и смежная, тема.

То есть концентрация вооруженных сил в Литовской Республике уже и в 2017 году была неприлично велика для такой маленькой и «мирной» страны. На обратном пути в Москву (через Латвию), уже на российской территории военных автор практически не видел (кроме погранслужбы и таможенников): на шоссе встретился лишь один (!) грузовик защитного цвета и с армейскими номерами, а первые военные — три офицера — у здания Генерального штаба уже в Москве. Было грустно осознавать либо утрату навыков (что вряд ли), либо сам факт увиденного.

Понятно, что оппоненты (в лице их заокеанского хозяина) о существовании границ дозволенного что-то слышали, но уже — давно. Слишком давно, как показывают последние события. Об этом, как сообщает ИА REGNUM, 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны как раз и говорил президент России Владимир Путин. Президент рассказал, что сложившаяся в Европе наряжённая ситуация — вина США. При этом с каждым шагом американцев положение ухудшается.

«Сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Мы же не можем допустить развития ситуации, о котором я сказал. Ну что, это не понятно, что ли, кому-то? Должно быть понятно», — произнёс Путин.

Понятно, что без нового «Рейкьявика» миру уже не обойтись. Во избежание новых «Хиросим» и подобных проявлений боевого духа демократии «западного» образца, в прицеле которой куда ни глянь — всюду неотёсанный и агрессивный Восток. Что-то надо менять: либо прицел с компасом, либо — глобус. Судьбе которого на настоящий момент не позавидуешь.