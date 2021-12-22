Киев, 22 декабря, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отверг утверждения о том, что в подконтрольной Киеву части Донбасса находятся американские частные военные инструкторы и химические компоненты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Категорически отвергаем инсинуации в адрес Украины», — написал он в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что около 120 сотрудников американских ЧВК находятся в Донецкой области на востоке Украины с целью совершения провокаций. Кроме того, по его словам, в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими веществами.

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