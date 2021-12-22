Ульяновск, , 15:23 — REGNUM В Ульяновской области резко похолодает, в том числе ожидается 30-градусный мороз. Об этом сообщает управление МЧС.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, ночью 23 — 24 декабря ожидается −23…−28 градусов мороза, при прояснениях температура может опуститься до — 30 градусов.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

По информации Ульяновского центра по гидрометеорологии, ночью 23 декабря ожидается облачная погода с прояснениями при температуре воздуха −23… −28 градусов мороза, днём прогнозируется — 17…-22 градусов. 24 декабря ожидается переменная облачность, ночью будет −24…−29 градусов, днём температура воздуха составит −13…−18 градусов.

Спасатели рекомендуют жителям «одеваться многослойно», держать ноги в тепле, не стоять на улице на месте и использовать для обогрева ближайшие помещения — к примеру, магазины, подъезды жилых домов.