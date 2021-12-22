Лондон, 22 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе снова поднялась выше отметки $2050 за тысячу кубометров. Это 22 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

Krasnodarrg.ru Газ

По информации торговой площадки, в настоящее время стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $2068 за тысячу кубометров.

При этом ранее цена голубого топлива в Европе опустилась ниже $1850 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе открытия торгов на бирже цена на газ в Европе упала ниже $2000 за тысячу кубометров.