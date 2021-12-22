Ярославль, , 15:27 — REGNUM Заместитель председателя правительства Ярославской области — директор департамента стратегического планирования (сейчас в ранге и.о.) Екатерина Троицкая покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правительстве региона.

Екатерина Троицкая Yarregion.ru

Троицкая переходит на другую работу. Чиновница занимала эту должность с 2016 года, до этого работала в министерстве сельского хозяйства Московской области, а ещё ранее — в ВГТРК.

В правительстве области ожидается и ряд других отставок в связи с формированием новой команды врио губернатора Михаила Евраева.