Хельсинки, , 15:20 — REGNUM С 28 декабря нынешнего года в морских портах и международном аэропорту Хельсинки вновь начнет действовать требование негативного результата теста на коронавирус независимо от того, вакцинированы приезжающие или нет. Об этом сообщил портал гостелерадио Эстонии ERR.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Решение было принято вечером 21 декабря правительством Финляндии и будет действовать до 16 января 2022 года включительно.

Негативный результат теста на коронавирус потребуется дополнительно к справке о вакцинации или перенесенном заболевании. Тест должен быть сделан не позднее 48 часов до въезда.

Тест не будут требовать от граждан страны, имеющих постоянный вид на жительство лиц и людей, которым необходимо въехать в страну по неизбежным обстоятельствам.

Отмечается, что для работающих в Финляндии десятков тысяч граждан Эстонии новые ограничения означают необходимость каждый раз делать перед поездкой тест на коронавирус.

Подобная ситуация для жителей Эстонии не новая. Пограничный контроль на внутренней границе ЕС действовал в Финляндии с 19 марта 2020 года по 25 июля 2021 года.