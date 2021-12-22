Орел, 22 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об убийстве возбудили следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по факту обнаружения в городе Болхове Орловской области человеческих костных останков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

Эмблема СКР

Человеческие останки были обнаружены 16 декабря при производстве земляных работ на территории Болховского завода полупроводниковых приборов. Всего были изъяты фрагменты тридцати человеческих скелетных останков с повреждениями, в том числе в виде огнестрельных ранений, «что указывает на причинение потерпевшим насильственной смерти общеопасным способом, предположительно, во время Великой Отечественной войны 1941−1945 годов».

В рамках расследования уголовного дела назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы.

Территория Орловской области находилась под нацистской оккупацией с октября 1941 года по август 1943 года. За это время, по неполным данным, было убито свыше 80 тысяч мирных жителей — женщин, детей и стариков.