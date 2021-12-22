Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Мэр американского города Чикаго Лори Лайтфут, которая в прошлом году выступила с предложением о сокращении финансирования полиции, открыто призвала 20 декабря федеральные власти США оказать городу поддержку в борьбе с преступностью, сообщает New York Post.

Лайтфут призвала генерального прокурора Меррика Гарленда отправить агентов из Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию в Чикаго на полгода, в течение которых федеральные агенты займутся борьбой с незаконным оборотом оружия.

«Мы не можем продолжать терпеть уровень насилия, который мы сейчас наблюдается», — отметила Лайтфут. — Я чувствую, что без этого нельзя, каждый день».

Глава Чикаго стала не первым мэром американского города, который, несмотря на прежние призывы лишить местных правоохранителей финансирования, призвал федеральные власти помочь в борьбе с преступностью. Так, 14 декабря прогрессивный мэр Сан-Франциско Лондон Брид — которая в прошлом году обещала направить $120 млн из городского бюджета правоохранительных органов на социальные расходы — недавно заявила, что намерена положить конец «правлению преступников, которые уничтожают людей нашего города».