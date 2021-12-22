Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM В четверг, 23 декабря, в Петербурге в очередной раз ожидается сильный снегопад. Штормовое предупреждение об этом выпустило Главное управление МЧС России по региону.

Снегопад в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 декабря в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, порывы ветра будут достигать 18 м/с, на дорогах гололедица.

Согласно детальному прогнозу синоптиков, 23 декабря будет облачная погода. Ночью местами небольшой снег, днем также снег, местами сильный, в отдельных районах разыграется метель. Ветер юго-западный, западный ночью умеренный, утром и днем умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в Петербурге ночью составит −13…−15 градусов, днем постепенно повысится до −2…−4 градусов. На дорогах будет гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

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