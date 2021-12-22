Каир, 22 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси заявил, что правительство не разрешит выдачу новых продуктовых карточек гражданам, вступившим в брак. Как сообщает Al-Masry-al-Youm, об этом президент заявил время открытия комплекса по производству бензина компании «Асьют».

Абдель-Фаттах Ас-Сиси

Как отметил Ас-Сиси, такое решение было принято в рамках глобальной национальной демографической политики.

«Я сказал, что мы не можем выдать еще одну продовольственную карточку тому, кто женится. Потому что, если вы вступаете в брак, и ждёте, когда получите новую продовольственную карточку, вы можете позволить себе ничего не делать. Это неправильная позиция, и это сформировавшаяся в сознании людей культура, которая существует только в нашей стране», — заявил ас-Сиси.

Власти Египта проводят социальную политику, направленную на поддержку бедных слоёв населения. В стране действует система продовольственных карточек, которые позволяют гражданам бесплатно получать продукты питания и товары первой необходимости.