Ташкент, 22 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Минобороны Узбекистана в целях поддержания войск в постоянной боевой готовности провело более 1100 внезапных проверок, непосредственно приближенных к реальным боевым ситуациям. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Сената Олийй Мажлиса (парламента) Узбекистана.

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«В результате количество мероприятий по оперативной подготовке увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, а также повысилась профессиональная подготовка командного состава», — говорится в сообщении.

Кроме того, для обеспечения качественного проведения занятий по боевой подготовке военнослужащих и создания достойных условий службы были созданы 20 полигонов, оснащенных современной учебно-материальной базой.

«Двенадцать из них построены в соответствии с международными требованиями и нацелены на проведение военных соревнований по различным направлениям и повышение профессиональной подготовки специалистов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также, прекращено проведение повторяющихся из года в год занятий, 4 дня подряд в неделю были сосредоточены только на боевой подготовке и повысилось качество и количество практических занятий.

«За отчетный период, исходя из опыта армий НАТО, на шести полигонах построено 45 км комплексных коридоров. В этих комплексах весь личный состав разведывательных, специальных и воздушно-десантных подразделений прошел сложные испытания в условиях тяжелого физического и психологического давления», — говорится в сообщении.