Анкара, , 15:22 — REGNUM Более восьми лет проведёт в тюрьме один из ключевых сторонников бывшего главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приговор ему вынес 22 декабря суд Турции, сообщает телеканал ТRТ.

Голубая мечеть в Стамбуле (сс) zeylif

Ахмеда Сулеймана ибн Мухаммеда считают ближайшим помощником бывшего главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади. Суд приговорил его к восьми годам и четырем месяцам тюрьмы.

Задержали помощника аль-Багдади в Стамбуле в мае 2021 года в результате спецоперации полицейских и сотрудников разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, аль-Багдади погиб в результате американской спецоперации в сирийской провинции Идлиб в октябре 2019 года.

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