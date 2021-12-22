Берлин, , 15:13 — REGNUM Китай наращивает военно-морской флот «взрывными» темпами. Каждые четыре года он прибавляет мощности, сопоставимые по размеру с флотом Франции. Об этом телеканалу CNBC заявил глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах.

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По его словам, быстрое наращивание ВМФ подчёркивает желание лидеров в Пекине «продемонстрировать свою силу».

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«Растущая военно-морская мощь Китая является «взрывоопасной» и вызывает беспокойство», — заявил главнокомандующий военно-морским флотом Германии, призвав Пекин следовать международному порядку, основанному на праве.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Пентагона за 2020 год, в распоряжении КНР находилось около 350 кораблей и подводных лодок. При этом у США имелось всего 293 корабля.

В военном ведомстве отметили, что благодаря модернизации ВМС КНР китайский военный флот обладает широкой вариативностью в плане потенциала, размера и набора кораблей. В Пентагоне уже подчеркнули свое намерение принять меры, чтобы сократить отставание от КНР.