Самара, , 15:16 — REGNUM Ледовый городок с героями мультфильмов создают на площади Куйбышева в Самаре. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В ледовом городке Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сообщается, что несмотря на то, что в текущем году в регионе проводить массовые новогодние мероприятия не планируется, на улицах создается праздничная атмосфера.

Так, на площади Куйбышева продолжаются работы по подготовке к предстоящим праздникам. Центральная часть площади превратится в «Сказочный лес». Здесь среди сосен разместят фигуры, созданные по мотивам сказок. Здесь будет «царство» Снежной королевы, терем Деда Мороза, а в центре «Сказочного леса» будет сооружен городок ледовых скульптур.

Персонажами ледового городка станут герои «Союзмультфильма». В 2021 году эта студия отмечает 85 лет. В ледовом городке будут созданы 14 композиций, среди которых «Шайбу! Шайбу!», «Жил был пес», «Падал прошлогодний снег» и другие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в новогоднюю ночь в Самарской области планируют дополнительно привлечь для обеспечения порядка около 700 сотрудников правоохранительных органов.