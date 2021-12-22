Москва, , 15:12 — REGNUM В 2022 году в РФ может реализоваться сценарий, при котором рынок строительства жилья будет хиреть на фоне подорожания цен на недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Льготная ипотека Иллюстрация управления Росреестра по Калужской области

«В 2022 году прогнозируется снижение темпов роста портфеля ипотечных кредитов до 10−15%, что все равно поддержит рынок и будет влиять на рост цены квадратного метра. Однако доступность ипотеки определяется не только процентными ставками, но и динамикой доходов населения. А рост реальных доходов позволит сделать ипотеку вполне доступной, даже несмотря на рост ставки по ипотечному кредиту и ужесточение условий кредитования», — сказал Ордов.

Но, как подчеркнул экономист, возможен более негативный сценарий — стагфляция.

«Рост стоимости квадратного метра жилья продолжится, но доходов граждан уже не будет хватать для использования ипотечных продуктов. Это приведет к снижению спроса. Таким образом, у нас одновременно будет хиреть рынок строительства жилья на фоне его удорожания. Это деструктивно для экономики и социального климата в обществе, — сказал Ордов. — Хочется верить, что ЦБ РФ тоже видит подобные сценарии в своей войне с инфляцией, так как не хотелось бы, чтобы на алтарь этой войны они были бы готовы бросить еще и столь важный показатель, как обеспеченность граждан жильем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть риск, что Банк России будет вынужден обрушить доступность ипотеки.

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