Ульяновск, , 15:12 — REGNUM В Ульяновской области многократно спали темпы вакцинации, поэтому власти накануне новогодних праздников усиливают работу мобильных пунктов. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе обсуждения губернатор Алексей Русских констатировал, заболеваемость ковидом в регионе за последнюю неделю (с 14 по 21 декабря) снизилась на 2,3%. В то же время снизились темпы вакцинации населения. По словам главы региона, если ранее прививались от ковида до 5 тыс. человек каждые сутки, то 20 декабря вакцинацию прошли 1,18 тыс. жителей.

Губернатор подчеркнул, что в преддверии новогодних каникул главам районов необходимо «взять ситуацию на личный контроль», чтобы не допустить вспышки заболеваемости, а также принять меры для наращивания темпов вакцинации.

В минздраве Ульяновской области отмечают, что для удобства населения усиливается выездная форма работы по вакцинации от ковида, в том числе на предприятиях, в центрах активного долголетия и социальных учреждениях санаторного типа.

Кроме того, до 28 декабря прививку от COVID-19 можно будет сделать в Ульяновске у «Дома быта».

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область получила свыше 788,3 тыс. комплектов вакцин от ковида. Прививку сделали свыше 610 тыс. жителей, или почти 77% от планового показателя. Из них завершили вакцинацию почти 490 тыс. человек.

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