Маранелло, Италия, 22 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Российский автогонщик Роберт Шварцман будет тест-пилотом команды «Формулы-1» «Феррари» в 2022 году. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба команды.

Morio Болид Феррари F1

В настоящее время основными пилотами «Феррари» являются Карлос Сайнс — младший и Шарль Леклер.

Резервными пилотами станут Антонио Джовинацци, который будет совмещать работу в «Феррари» с выступлением в «Формуле-Е», и гонщик «Хааса» Мик Шумахер.

22-летний Шварцман выступал в сезоне-2021 он в «Формуле-2», где стал вице-чемпионом. В 2019 году он стал победителем «Формулы-3».