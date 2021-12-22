Москва, , 15:11 — REGNUM Цены на газ в Европе уже выросла до значений, при которых европейский рынок способен конкурировать за поставки с азиатским, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Карта транзитных газопроводов Ямал-Европа Nzeemin

«Впрочем, на этом рост, вероятно, не остановится — несмотря на то, что в Азии существенно теплее, объёмы потребления газа там велики круглый год — в первую очередь в качестве топлива для электростанций. Так что в Азии цены тоже вырастут, перетягивая потоки газовозов на себя.

В свете этого Газпрому, уже поставившему все объёмы газа в рамках своих обязательств, и даже сверх того, нет никакого смысла сейчас наращивать экспорт.

Ведь уровень цен на европейском спотовом рынке в IV квартале 2021 года обеспечит цены на поставку газа по договорам с большинством европейских партнёров в первые месяцы 2022 года.

Вот тогда можно будет и объёмы увеличить. Вопрос о согласовании запуска газопровода «Северный поток — 2» при этом вторичен — понятно, что оно будет саботироваться по политическим соображениям максимально долго.

А вот для экономики Польши, во многом построенной с учётом стабильных поставок газа из России, текущая ситуация чревата значительным ростом издержек», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по газопроводу Ямал — Европа начались реверсные поставки газа из Германии в Польшу после остановки, связанной с отказом Газпрома бронировать мощности прокачки.

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