Минск, , 15:10 — REGNUM Украинская Генеральная прокуратура отказала своим коллегам из Белоруссии в правовой помощи по делу четырех ранее осужденных Минским областным судом за терроризм. Об этом 22 декабря сообщает белорусская Генпрокуратура в своем телеграмм-канале.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Офис генерального прокурора Украины отказал в удовлетворении просьбы Генеральной прокуратуры Беларуси об оказании правовой помощи по уголовному делу в отношении «группы Олиневича», которая была направлена еще на стадии предварительного расследования», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в Киеве объяснили такую свою позицию тем, что запрошенная белорусской стороной правовая помощь по этому делу является угрозой «суверенитету и безопасности» Украины.

«Тем самым украинские власти выразили свое отношение к оценке действий обвиняемых, и эта оценка явно не носит осуждающий характер», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к лишению свободы на срок от 18 до 20 лет приговорил четверых обвиняемых в совершении актов терроризма и незаконном обороте оружия Минский областной суд.