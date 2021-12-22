Москва, 22 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Банк России вынужден реагировать повышением ставки на импорт инфляции из-за рубежа. Об этом 22 декабря заявил президент Росси Владимир Путин на встрече с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком.

(сс) Tirdanir Алексей Репик

«Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой. Но что делать? Но мы делали это гораздо более осмотрительно», — заявил Путин.

Репик согласился, но выразил надежду, что «мы сможем всё-таки даже в данных ситуациях не только продолжить работу по реализации своих крупнейших проектов, но и запустить много новых».

Путин отметил, что предприниматели смогут запустить немало значимых проектов для разных регионов Российской Федерации.

«Так и будет», — подчеркнул президент.