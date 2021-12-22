Кейптаун, , 15:17 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса вернулся к исполнению своих обязанностей, проведя неделю в изоляции после получения положительного результата теста на COVID-19. Об этом сообщила администрация главы государства, пишет Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

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Рамафоса, прошедший полный курс вакцинации, почувствовал первые симптомы заболевания после того, как 12 декабря покинул государственную поминальную службу в честь бывшего президента ЮАР Фредерика Виллема де Клерку. Впоследствии нынешний глава южноафриканской страны самоизолировался в Кейптауне и находился под наблюдением Военно-медицинской службы ЮАР. В течение всей прошлой недели полномочия Рамафосы исполнял заместитель президента Дэвид Мабузе.

Однако так и не было предоставлено информации о том, каким вариантом коронавируса был заражен президент. В прошлом месяце в ЮАР впервые был обнаружен высококонтагиозный вариант SARS-CoV2 «Омикрон». Согласно официальным источникам, здесь было зарегистрировано уже более 3,3 миллиона случаев заражения и 90 000 смертей из-за COVID-19.