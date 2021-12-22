Москва, 22 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В ходе пандемии российские клиники — продавцы ПЦР-тестов показали 400−600-процентный рост выручки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарии, депутат Казанской городской думы («Партия роста») Михаил Кузнецов. Так он прокомментировал итоги опроса ЦСР, который показал, что 80% российских компаний заявили о том, что нуждаются в государственной поддержке.

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«Цифра в 80% отражает реальный объём пострадавших отраслей. На самом деле этот процент даже ближе к 100, — сказал Кузнецов. — Трудно найти бизнес, который не потерял в выручке, если только это не клиники — продавцы ПЦР-тестов (рост 400−600%) и другой диагностики или сфера IT, чьи услуги и продукты невероятно популярны в режиме современного ведения бизнеса. Если углубиться и посмотреть, какой именно поддержки ждёт МСП, то мы увидим, что это уменьшение налоговой нагрузки, а именно снижение объёма страховых отчислений. Это было актуально всегда, а в условиях ограничений стало более востребовано среди бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, меры поддержки бизнеса, которые предприняли власти РФ, оказались недостаточны.