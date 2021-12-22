Оксана Переможенко, 22 декабря 2021, 19:15 — REGNUM Не только страны ЕС, но и Россия входит в европейский дом, поэтому следует избежать новых военных разногласий. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в интервью германской еженедельной газете Die Zeit, опубликованном 21 декабря.

Неизвестный художник. Зима. Фрагмент панно Времена года. XVIII
Неизвестный художник. Зима. Фрагмент панно Времена года. XVIII

«Какой бы критической ситуация на российско-украинской границе в настоящее время ни была, Россия является частью европейского дома», — сказала Бербок.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства ФРГ обсудили на украинском телеграм-канале «Новое Издание». Многие напомнили, что недавно министр иностранных дел Германии негативно высказывалась в адрес «Северного потока — 2», и после этого цена на голубое топливо в Европе «поползла вверх».

«Шизофреничка приняла таблеток», — с сарказмом добавил Igor.

«… [Наказали], видимо, после высказываний в адрес России и СП-2, когда цена газа стала 2000 долларов. Теперь по-другому запела подруга», — смеется «Kіевлянинъ».

»Обожаю эти двойные стандарты ЕС и США», — написал Эдуард.

«Что, замёрзли?» — не без сарказма поинтересовался Андрей.

«Быстро переобулись», — пошутил Владимир.

Анналена Бербок
Анналена Бербок
(сс) Sandro Halank, Wikimedia Commons

«Видать, похолодало на улице», — пишет Oleg.

«Именно так! Россия достигала своих главнейших успехов в истории именно в рамках европейской культуры, это исторический факт», — отметил Strix N.

«Сейчас вам либералы разъяснят, что это «гопник в углу двора» и т.п.» — добавил Александр Ш.

«Их не поймешь. Сегодня — одно, завтра — другое», — отреагировал Offspring.

«Так температура окружающей среды разная — сегодня тепло, завтра холодно», — ответил ему (Offspring) Сергей Б.

«Мать-природа вправляет мозги», — смеется Сергей, видимо, также указывая на похолодание как причину данного заявления.

«Её кто-то надоумил. Сама она сказать не смогла. Ибо говорила неделю назад, что Россия чуть не самый лютый враг, а тут такое (потепление в сторону РФ) откровение!» — отметил Sergey.

«Бабка Меркель сейчас поди на печке греется и рада-радёшенька, что с этими дебилами не ей довелось работать…» — добавил Сергей.

Ангела Меркель
Ангела Меркель
(сс) EU2017EE Estonian Presidency

«Значит, газ подешевеет немного. Она как что-нибудь брякнет, так цена на газ сразу вверх. Наверное, на Газпром работает. А тут наоборот немного. Корректировка цены», — иронизирует VK.

«Морозы отрезвляют», — с сарказмом добавил DAKhar.

«Лицемерие — второе имя западных правительств», — отреагировал Олег Эдуардович.

«Вскрылась кремлёвская консерва», — шутит Сергей М.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) пока еще является не соответствующим правилам Европейского союза.