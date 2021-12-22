22 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что не только страны ЕС, но и Россия входит в европейский дом, поэтому следует избежать новых военных разногласий.

Оксана Переможенко, , 19:15 — REGNUM Не только страны ЕС, но и Россия входит в европейский дом, поэтому следует избежать новых военных разногласий. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в интервью германской еженедельной газете Die Zeit, опубликованном 21 декабря.

Неизвестный художник. Зима. Фрагмент панно Времена года. XVIII

«Какой бы критической ситуация на российско-украинской границе в настоящее время ни была, Россия является частью европейского дома», — сказала Бербок.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства ФРГ обсудили на украинском телеграм-канале «Новое Издание». Многие напомнили, что недавно министр иностранных дел Германии негативно высказывалась в адрес «Северного потока — 2», и после этого цена на голубое топливо в Европе «поползла вверх».

«Шизофреничка приняла таблеток», — с сарказмом добавил Igor.

«… [Наказали], видимо, после высказываний в адрес России и СП-2, когда цена газа стала 2000 долларов. Теперь по-другому запела подруга», — смеется «Kіевлянинъ».

»Обожаю эти двойные стандарты ЕС и США», — написал Эдуард.

«Что, замёрзли?» — не без сарказма поинтересовался Андрей.

«Быстро переобулись», — пошутил Владимир.

Анналена Бербок (сс) Sandro Halank, Wikimedia Commons

«Видать, похолодало на улице», — пишет Oleg.

«Именно так! Россия достигала своих главнейших успехов в истории именно в рамках европейской культуры, это исторический факт», — отметил Strix N.

«Сейчас вам либералы разъяснят, что это «гопник в углу двора» и т.п.» — добавил Александр Ш.

«Их не поймешь. Сегодня — одно, завтра — другое», — отреагировал Offspring.

«Так температура окружающей среды разная — сегодня тепло, завтра холодно», — ответил ему (Offspring) Сергей Б.

«Мать-природа вправляет мозги», — смеется Сергей, видимо, также указывая на похолодание как причину данного заявления.

«Её кто-то надоумил. Сама она сказать не смогла. Ибо говорила неделю назад, что Россия чуть не самый лютый враг, а тут такое (потепление в сторону РФ) откровение!» — отметил Sergey.

«Бабка Меркель сейчас поди на печке греется и рада-радёшенька, что с этими дебилами не ей довелось работать…» — добавил Сергей.

Ангела Меркель (сс) EU2017EE Estonian Presidency

«Значит, газ подешевеет немного. Она как что-нибудь брякнет, так цена на газ сразу вверх. Наверное, на Газпром работает. А тут наоборот немного. Корректировка цены», — иронизирует VK.

«Морозы отрезвляют», — с сарказмом добавил DAKhar.

«Лицемерие — второе имя западных правительств», — отреагировал Олег Эдуардович.

«Вскрылась кремлёвская консерва», — шутит Сергей М.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) пока еще является не соответствующим правилам Европейского союза.