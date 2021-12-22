Ульяновск, , 15:04 — REGNUM В Ульяновскую область поступило свыше 788 тыс. доз вакцин от ковида, остаток составляет 168 тыс. комплектов. Об этом сообщает региональный минздрав по итогам заседания оперативного штаба.

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По данным ведомства, регион получил с начала прививочной кампании 788 314 комплектов различных видов российских вакцин от COVID-19, в том числе 18 — 19 декабря поступило 11,4 тыс. доз «Спутника V». В настоящее время свободно 168 тыс. доз.

От ковида вакцинировались по данным на 21 декабря 610 253 жителя Ульяновской области. В минздраве уточняют, что это составляет 76,9% от плана. Из них двумя компонентами укололся (то есть завершили вакцинацию) 489 571 человек.

Кроме того, ревакцинацией охватили 76 093 жителей Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе лабораторно выявлено 118 303 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них вылечились 113 105 человек, скончались 3656 ковидных больных.

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