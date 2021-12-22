Москва, , 15:04 — REGNUM У властей РФ есть только два выхода из ситуации продолжающегося роста цен на жилую недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Ипотека AlexanderStein

«Рынок жилья продолжает демонстрировать рост стоимости квадратного метра, и теперь уже невозможно отделить факторы спекулятивного ажиотажа от роста издержек на строительство, — констатировал Ордов. — Прослеживается вполне понятная цепочка: рост цен на жилую недвижимость провоцирует желание использовать ипотеку, а рост ипотечных кредитов при ограниченных возможностях девелоперов провоцирует дальнейший рост цен. Выходов из этого замкнутого круга немного. Либо удастся увеличить объемы строительства, либо ЦБ РФ влиянием через систему процентных ставок и уровнем обязательных резервов по данному виду кредита обрушит доступность ипотеки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что правительство России будет поддерживать сектор первичного жилья.

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