Сеул, , 15:02 — REGNUM Южная Корея прекратила импорт говядины из Канады. Об этом 21 декабря сообщило Yohnap News со ссылкой на представителей министерства сельского хозяйства.

Говядина Alpha

По их словам, запрет на импорт был введен через четыре дня после того, как Канада подтвердила, что корова в провинции Альберта была заражена губчатой энцефалопатией крупного рогатого скота (BSE) или коровьим бешенством.

Отметим, что коровье бешенство может вызвать у людей смертельное заболевание истощающее мозг — болезнь Крейтцфельдта-Якоба.

Известно, что это первый за последние шесть лет случай выявления губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС) в Канаде.

В феврале 2015 года Южная Корея также приостановила импорт говядины из Канады после того, как в провинции Альберта подтвердили случай заболевания коровы губчатой энцефалопатией. Поставки были возобновлены лишь через десять месяцев после инцидента.

С января по ноябрь Южная Корея импортировала из Канады 10 676 тонн говядины.

Южная Корея уже импортировала из Канады 10 676 тонн говядины в этом году. Это равно 2,6% от общего импорта говядины в Сеул.