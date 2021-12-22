Москва, 22 декабря, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Снижения инфляции в России следует ждать только к весне 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что ЦБ РФ зафиксировал ускорение инфляции во многих регионах РФ.

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«Инфляция не сразу реагирует на рост ключевой ставки, — сказал Головченко. — Это все начнет работать с лагом в полгода-год. Также мы зависим от остального мира, а там инфляция растёт. Кроме того, сказывается ослабление рубля из-за противостояния с Западом. Как итог, продолжение инфляции. Еще один фактор — конец года, а стало быть, праздники, подарки и так далее».

Как полагает эксперт, инфляция по итогу января 2022 года может вырасти до 9%.

«А снижения инфляции можно ждать только к весне, когда начнется рост ставок со стороны ФРС и ЕЦБ, — сказал Головченко. — Тогда может наступить спад кредитования и потребления. Но всё может пойти не по плану, если новые штаммы коронавируса вызовут остановку производства и закрытие стран».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Центральный банк зафиксировал заметное ускорение инфляции во многих регионах России.