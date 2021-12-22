Москва, , 15:01 — REGNUM Правительство России будет поддерживать сектор первичного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала прогнозы о том, что в РФ ставки по ипотеке достигнут двузначных величин.

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«Если ставки станут двузначными, это сократит спрос, повысит конкуренцию и в перспективе не более трех месяцев начнет оказывать ощутимое давление на цены продаж, — сказала Школьная. — Чем сильнее был перегрет локальный рынок ажиотажным спросом, тем больше вероятность снижения цен на этом рынке. Правительство будет оказывать поддержку сектору первичного жилья. В этой связи влияние на ценник «первички» будет выражено не так сильно. Но важно понимать, что первичное и вторичное жилье — это «сообщающиеся сосуды», и корректировка цен в одном сегменте неминуемо приведет к корректировке цен в другом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что после повышения ставок по ипотеке до двузначных значений это может обернуться ухудшением качества возводимого жилья.

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