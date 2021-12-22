Москва, 22 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Ареста ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова требует следствие. Главе вуза предъявлено обвинение в убийстве по найму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Kpfu.ru Казанский федеральный университет (КФУ)

В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство следствия о его аресте.

«В материалах, поступивших в суд об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу, он числится обвиняемым по ч 2. ст. 105 («Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору»)», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, в Казани сотрудники правоохранительных органов задержали ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Отмечается, что Гафуров может быть причастен к заказному убийству, которое совершили в 90-х годах. Кроме того, была версия, связанная с делом о коррупции с федеральными деньгами.

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